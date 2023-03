Alex Telles e o futuro selecionador: "Estamos mais preocupados com as praxes"

Ramon Menezes vai orientar o Brasil nesta janela internacional como selecionador interino, após a saída de Tite

A seleção do Brasil está concentrada para defrontar no sábado Marrocos e o futuro selecionador da canarinha é um tema que se fala no balneário e fora dele. Depois de alguns jogadores abordarem a possibilidade de Carlo Ancelotti assumir o cargo no Verão, o ex-FC Porto Alex Telles desviou a conversa.

"Agora na concentração da seleção estamos mais focados nas praxes que vamos fazer aos mais novos, temos muitos jogadores novos. O Rony já fez a dele. Mas, brincadeiras à parte, é claro que acabamos sempre por entrar nesse assunto da indefinição. Mas, como eu falei antes, o Ramon está aqui pela qualidade e histórico que tem. Deixamos o futuro nas mãos de quem pode responder a isso. Estamos focados no treino e em dar 100%", afirmou o jogador do Sevilha.

Sobre o rejuvenescimento da seleção, comentou: "Vejo-me um pouco nos mais novos. Eu participei nesse processo em 2019, quando fui convocado pela primeira vez. Eu acredito muito que quem é chamado é, obviamente, pela qualidade que tem. A cada ano que passa surgem jogadores novos de muita qualidade, tratando-se de uma seleção como a brasileira, é um leque de opções."

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.