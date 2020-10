"Alex Telles e Cavani? Basta ver como foi com Bruno Fernandes..."

Luke Shaw, lateral do Manchester United, acredita que as mais recentes contratações dos "red devils" podem ter impacto positivo na equipa.

O Manchester United foi um dos clubes mais ativos nos derradeiros dias do mercado de transferências e, em cima do fecho da janela, assegurou dois reforços de peso: Alex Telles e Edinson Cavani. Os dois jogadores ainda não se estrearam com a camisola dos "red devils", uma vez que houve paragem para jogos de seleções, mas há já quem acredite que o impacto de ambos será sobejamente positivo.

"Já percebemos que temos de pôr a goleada com o Tottenham para trás. O que podemos fazer é trabalhar para voltarmos a ter a intensidade que tínhamos antes. Quando conseguirmos fazer isso, seremos uma equipa muito perigosa. Temos alguns novos jogadores que podem subir a moral do plantel e trazer algo diferente. Caras novas são, por vezes, algo bom. Basta ver como foi com Bruno Fernandes, podem mudar completamente a moral de uma equipa", afirmou Luke Shaw, lateral-esquerdo do United, citado pelo site do emblema de Old Trafford.

O ex-FC Porto Alex Telles será mesmo o concorrente direto de Shaw por um lugar no onze titular de Solskjaer, mas o inglês não se mostra atemorizado: "A competição por um lugar é essencial em qualquer equipa. Lutamos por todos os lugares e temos de estar prontos, trabalhar duro para tornar difícil a decisão do treinador. É saudável e vai obrigar toda a gente a melhor, porque queremos todos jogar", acrescentou o canhoto de 25 anos.