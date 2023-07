Alex Telles a caminho de um reencontro com Cristiano Ronaldo

Lateral deve mesmo reforçar o Al Nassr, da Arábia Saudita. Não entrava nas contas do Manchester United

Alex Telles deve mesmo reforçar o Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo e treinada pelo português Luís Castro.

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado, apenas pormenores afastam o internacional brasileiro da Arábia Saudita, uma vez que o acordo verbal entre Manchester United e Al Nassr existe.

Alex Telles, recorde-se, não se apresentou no primeiro dia de treinos do Manchester United, nesta pré-temporada. O lateral esquerdo, de 30 anos, não conta para Erik ten Hag e está de saída do clube inglês.

Cristiano Ronaldo poderá, assim, voltar a jogar ao lado de Alex Telles, depois de ambos terem partilhado balneário durante a temporada 2021/2022, em Old Trafford.