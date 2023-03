Alex Ferguson e Arsène Wenger juntam-se ao Hall of Fame da Premier League

São os primeiros treinadores a serem imortalizados no corredor da fama do campeonato inglês.

Alex Ferguson e Arsène Wenger juntaram-se esta quarta-feira ao Hall of Fame da Premier League, sendo os primeiros treinadores a serem incluídos no corredor da fama do campeonato inglês.

Ferguson, de 81 anos e retirado há uma década, mantém até hoje o recorde de títulos na história da Premier League (13), conseguido ao fim de 27 épocas seguidas no comando técnico do Manchester United, entre 1986 e 2013, para além de outros 27 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.

Já Wenger, de 73 anos, orientou o Arsenal entre 1996 e 2018, levantando três Premier Leagues, sendo que uma delas, em 2003/04, ficou imortalizada pelo facto de os gunners terem acabado a temporada sem qualquer derrota no campeonato, passando essa equipa a ser chamada de "Invencibles [Invencíveis]".

O Hall of Fame da Premier League foi criado em 2021, sendo nessa altura distinguidos os nomes de David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Thierry Henry, Roy Keane, Frank Lampard, Steven Gerrard e Alan Shearer.

No ano passado, foi a vez de Sergio Aguero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Patrick Vieira e Ian Wright juntarem-se a esta lista, agora na companhia de Ferguson e Wenger.