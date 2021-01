Alerta ao Manchester United: "Como Mourinho disse, tens de ser sacana para ganhar"

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, no jogo frente ao Manchester City

Dimitar Berbatov, antigo avançado dos "red devils", quer ver outro tipo de personalidade na equipa de Ole Gunnar Solskjaer.

O Manchester United atravessa um momento positivo na Premier League, mas a confiança da equipa levou um rombo na quarta-feira, com a derrota (0-2) frente ao rival Manchester City, na meia-final da Taça da Liga inglesa.

Foi a quarta vez consecutiva que os "red devils" desperdiçaram a oportunidade de chegar a uma final e, para Dimitar Berbatov, antigo avançado do clube de Old Trafford, é necessário outro tipo de personalidade para atingir as grandes decisões.

"Às vezes, quando tens estes dérbis, estes jogos importantes, não importa o teu momento, importa o quanto queres ganhar, o quão espertos conseguem ser os jogadores e, se necessário, se conseguem usar alguns truques mais sujos, fazer o que for preciso para vencer. Como José Mourinho disse, tens de ser sacana para ganhar troféus e eu não vejo isso no United nos jogos importantes", afiançou o ex-avançado búlgaro, em declarações à Betfair.

Estas palavras de Mourinho foram divulgadas no documentário sobre a época 2019/20 do Tottenham, durante uma palestra do técnico português ao plantel dos "spurs".

Berbatov também expressou concordância com Roy Keane, ex-capitão do United, que não gosta de ver os jogadores rivais abraçados no final dos jogos: "Concordo com ele. Que merda é aquela? É um dérbi, há que chegar lá e ganhar. Estão a precisar de alguém que jogue sujo na equipa, alguém que mostre agressividade. Por vezes, são demasiado simpáticos", asseverou.