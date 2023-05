Alemany volta atrás e continua no Barcelona em parceria com Deco

O diretor desportivo estava de saída para o Aston Villa, mas o negócio terá caído. Formará dupla com o luso-brasileiro na direção desportiva do clube catalão

Afinal, Mateu Alemany vai continuar no Barcelona, cumprindo o ano de contrato que falta com os catalães. A continuidade de Alemany não vai travar a contratação de Deco, pelo que formarão uma dupla na área da direção desportiva do clube.

Alemany estava de saída para o Aston Villa, para trabalhar com Unai Emery na construção de um plantel competitivo para atacar a Europa, mas o acordo terá caído.

Como ainda não tinha assinado a rescisão com os catalães, a Imprensa espanhola noticia esta quarta-feira que Alemany esteve reunido com Laporta e pediu para cumprir o ano que falta do contrato, pedido ao qual o presidente blaugrana terá acedido.

E mais adianta a Imprensa espanhola que Deco será na mesma incorporado à área desportiva dos catalães, passando a trabalhar em parceria com Alemany na construção do plantel para 2023/24. A dupla já esteve reunida esta manhã.

Recorde-se que ainda ontem o Barcelona anunciou a saída de Jordi Cruyff do cargo de diretor técnico, mas as funções deste eram de maior proximidade ao plantel e sem alcance na área de mercado de transferências.