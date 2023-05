Alemany pode não ser o único a trocar o Barcelona pelo Aston Villa

Ainda diretor desportivo dos catalães deve rumar ao clube treinado por Unai Emery. Andreas Christensen pretendido pelo emblema de Birmingham

Mateu Alemany vai deixar de ser diretor desportivo do Barcelona no final da temporada. O Aston Villa tem sido apontado como o próximo destino do dirigente que, segundo a imprensa inglesa, pode não ser o único a trocar Camp Nou pelo Villa Park.

De acordo com o Birmingham Live, Andreas Christensen, central dinamarquês, pode também reforçar o Aston Villa no próximo verão. O clube está na luta por vagas europeias e, em caso de qualificação, Emery receberá reforços de peso.

Tendo chegado a Camp Nou a custo zero, no último verão, Andreas Christensen tem tido uma temporada de estreia positiva no Barcelona. Ao todo, o dinamarquês leva 27 partidas disputadas pelos catalães.