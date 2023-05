Alemany pode levar jogador do Real Madrid para o Aston Villa

Asensio está em final de contrato e é apontado aos merengues

O avançado Marco Asensio está em final de contrato com o Real Madrid, ainda não renovou, e pode rumar a Inglaterra com Mateu Alemany, que vai trocar o cargo de diretor desportivo no Barcelona pelo Aston Villa.

O dirigente dos catalães quer dar a Unai Emery uma equipa forte e já se falou, também, de poder levar com ele um jogador do Barcelona, nomeadamente Ferrán Torres.

A proposta do Aston Villa, que dizem ser de oito milhões de euros por época, duplica o que aufere nos merengues.

Aos 27 anos, leva esta temporada 46 jogos, nos quais marcou 11 golos e fez oito assistências. Contudo, nunca se afirmou como titular e isso pode ser decisivo no final da época.