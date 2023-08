Alemany confirma transferência de Ousmane Dembélé: "Já está em Paris"

Extremo francês vai trocar o Barcelona pelo PSG, não tendo figurado no último teste de pré-época dos catalães devido a já se encontrar em Paris, onde deverá ser apresentado como reforço nos próximos dias.

No rescaldo da vitória do Barcelona frente ao Tottenham (4-2), no último jogo particular de pré-época dos catalães, que venceram o troféu Joan Gamper, Mateu Alemany, diretor desportivo blaugrana, confirmou que Ousmane Dembélé vai mesmo reforçar o PSG, explicando dessa forma a sua ausência do estádio.

"Dembélé? Já está em Paris. Não está na dinâmica da equipa. Se estivesse aqui, teria estado no estádio", afirmou aos jornalistas presentes.

Depois de já ter estado na capital francesa, o extremo regressou a Barcelona enquanto ambos os clubes acertavam detalhes do negócio, que vai render 50 milhões de euros aos catalães. Com a confirmação da sua presença em Paris, espera-se que Dembélé seja anunciado como reforço do PSG nos próximos dias.