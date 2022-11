Alemanha: Tiago Tomás marca, mas Estugarda perde em Monchengladbach

Estugarda derrotado por 3-1 na 13.ª da Bundesliga

O português Tiago Tomás marcou esta sexta-feira o golo do Estugarda em Monchengladbach, mas não conseguiu evitar a vitória do Borussia, por 3-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da Liga alemã de futebol.

Destaque na partida para o francês Alassane Pléa, que fez a assistência para os dois primeiros golos do 'Gladbach', apontados aos quatro minutos por Hoffman e aos 25 pelo italiano Marcus Thuram.

Tiago Tomás, que alinha no Estugarda por empréstimo do Sporting, reduziu, aos 35 minutos, mantendo-se a incerteza do resultado até quase ao final da partida.

O 'golpe' final foi o 3-1, apontado aos 90+4 por Patrick Hermann, jogador da formação do Borussia homenageado antes do início pelo 400.º jogo pelo seu clube de sempre.

O Borussia Mönchengladbach sobe a sétimo, com 19 pontos, enquanto o Estugarda continua 15.º, com 11.