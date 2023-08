Alemanha no Mundial do Catar vai ter documentário: confira o trailer

Germânicos, pelo segundo Campeonato do Mundo consecutivo, não passaram a fase de grupos. Amazon Prime volta a acompanhar o dia-a-dia de uma equipa de futebol

A Amazon Prime continua a lançar documentários dos bastidores de equipas de futebol. A Alemanha e a sua participação no Mundial do Catar é só o exemplo mais recente.

O produto, que estará disponível a oito de setembro, trará imagens exclusivas da participação germânica no último Campeonato do Mundo.

Recorde-se que, no Catar, pelo segundo Mundial consecutivo, a Alemanha não passou a fase de grupos, ficando atrás de Japão e Espanha.