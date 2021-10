Alemanha goleia na Macedónia do Norte e já está no Mundial do Catar

Seleção de Flick resolveu o jogo na segunda parte e venceu por 0-4

Está encontrado o primeiro apurado da zona europeia para o próximo Campeonato do Mundo. A Alemanha bateu a Macedónia do norte, fora de casa, por 0-4 e aproveitou a derrota da Arménia para carimbar o primeiro grande objetivo de Flick: estar no Catar e tentar atacar mais um título mundial.

Depois de uma primeira parte sem golos, os germânicos confirmaram o favoritismo e chegaram à goleada, depois dos golos de Havertz, de Musiala e do bis de Timo Werner.

Para que a Alemanha não carimbasse o apuramento, a Arménia estava obrigada a vencer no terreno da Roménia, mas foi a equipa da casa a conseguir a vitória, por 1-0. Nesta altura, a luta pelo segundo lugar está particularmente renhida, com os romenos a somarem 13 pontos, a Macedónia do Norte e os arménios 12 e a Islândia oito, ainda com algumas chances.