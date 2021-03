Alemanha com baixa no arranque da qualificação para o Mundial de 2022

Médio do Real Madrid tem lesão nos adutores, que o impede de defrontar a Islândia, na quinta-feira, a Roménia, no domingo, e a Macedónia do Norte, em 31 de março.

Toni Kroos, médio do Real Madrid, vai falhar os primeiros jogos da Alemanha no arranque da qualificação para o Mundial de 2022, devido a problemas musculares, informou esta terça-feira a federação germânica.

O organismo federativo explicou que o jogador do Real Madrid se apresentou na concentração com problemas nos adutores, que o impedem de defrontar a Islândia, na quinta-feira, a Roménia, no domingo, e a Macedónia do Norte, em 31 de março.

O selecionador Joachim Löw explicou que o departamento médico observou Kroos e que, tendo em conta o calendário sobrecarregado e o Europeu - em que a seleção germânica é adversária de Portugal, Hungria e França -, a prioridade é a recuperação do médio.