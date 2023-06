Alemanha bate a França e é campeã da Europa de Sub-17

França e Alemanha na final do Euro'2023 de Sub-17

Final foi decidida nos penáltis, após o 0-0 persistir

A final do Europeu de Sub-17 sorriu à Alemanha num jogo decidido apenas nos penáltis.

Alemanha e França não conseguiram marcar qualquer golo e levaram a decisão para as grandes penalidades, onde os germânicos venceram por 5-3.

Robert Ramsak e Paris Brunner, da Alemanha, terminaram como os melhores marcadores do torneio, com quatro golos, empatados com os espanhóis Marc Guiu e Lamine Yamal.

A França era a detentora do título, mas não conseguiu a revalidação.