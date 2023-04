Alemanha assinala milésimo jogo internacional num particular com a Ucrânia

Partida agendada para o dia 12 de junho, em Bremen.

A seleção de futebol da Alemanha realiza o seu milésimo jogo internacional frente à Ucrânia, em 12 de junho, em Bremen, numa partida de caráter beneficente, anunciou esta segunda-feira a federação germânica (DFB).

"Com o jogo beneficente em 12 de junho, a seleção nacional dá continuidade ao compromisso da DFB com as instituições e organizações da Ucrânia que sofrem com a guerra de agressão russa", refere o organismo no seu sítio na Internet.

O jogo da Mannschaft com a Ucrânia em Bremen, que desde 2012 não recebe um encontro internacional, é o primeiro de três, seguindo-se a Polónia, em 16 de junho, em Varsóvia, e a Colômbia, em 20, na Arena Gelsenkirchen, uma das 10 sedes do Euro'2024.

"A 1.000.ª partida internacional da seleção principal alemã é um evento muito especial. Queremos usá-la para enviar um sinal claro de paz e compreensão internacional e contra a guerra e a destruição", refere o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

O selecionador de futebol germânico, Hansi Flick, adianta que para além do jogo com a Ucrânia ser "muito especial", "Polónia e Colômbia são dois outros adversários atrativos na preparação para o Campeonato da Europa em casa".