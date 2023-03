Alemães revelam mais um motivo para o despedimento de Nagelsmann

Thomas Tuchel pressionou o Bayern de Munique, que não queria perder o substituto e que, por isso, prescindiu já dos serviços de Nagelsmann

A saída de Julian Nagelsmann tem sido um dos temas da imprensa desportiva internacional. O jovem técnico alemão, na luta pelos três títulos mais importantes, foi afastado do comando técnico do Bayern e a comunicação social alemã revelou mais um motivo para a decisão do clube.

De acordo com o Bild, Thomas Tuchel pressionou a direção do clube e não garantiu que estaria disponível no verão. Perante o receio de perder a opção predileta, os responsáveis do clube decidiram avançar para a saída de Nagelsmann durante a paragem de seleções, a dois meses do final da temporada.

Leia também Internacional Espanhóis recordam frase de Nagelsmann: "Se o Real Madrid me telefonar no futuro..." Técnico, que deve abandonar Bayern de Munique, já foi alvo do interesse dos merengues. Carlo Ancelotti, ainda na luta pela Taça e pela Champions, com o campeonato praticamente perdido, tem o futuro em aberto

Campeão europeu pelo Chelsea, Tuchel vai regressar ao futebol alemão quase seis anos depois. No país de origem já comandou Dortmund e Mainz.