Alemães garantem que De Ligt está fechado no Bayern: saiba os valores envolvidos

De acordo com o canal alemão Sport1, o Bayern vai pagar 70 milhões de euros, mais dez milhões em variáveis, pelo central neerlandês

Depois de ter vendido Robert Lewandowski para o Barcelona, o Bayern não perdeu tempo em investir no seu eixo defensivo. Este domingo, o canal alemão Sport1 garante que já existe um "acordo fechado" entre os bávaros e a Juventus por Matthijs de Ligt.

O central neerlandês, de 22 anos, segundo a fonte, vai custar 70 milhões de euros, mais dez milhões em variáveis, ao campeão alemão, com quem irá assinar um contrato válido por cinco temporadas.

A pressa em finalizar o negócio terá surgido a pedido de Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, que pretende contar já com o defesa no estágio de pré-época que a equipa vai realizar nos Estados Unidos, cuja viagem está marcada para esta segunda-feira.

De Ligt vai, desta forma, colocar um ponto final numa passagem de três temporadas na Juventus, que o comprou ao Ajax no verão de 2019, a troco de 87 milhões de euros. Na Vecchia Signora, o jogador registou mais de uma centena de jogos (117) e levantou dois troféus: uma Serie A e uma Taça de Itália.

Na temporada passada, o internacional neerlandês realizou 42 partidas pela Juventus, preparando-se agora para ser a quarta contratação do Bayern neste mercado de verão, depois de Sadio Mané (ex-Liverpool) e da ex-dupla do Ajax, Noussair Mazraoui e Ryan Gravenberch.