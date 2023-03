Seis jogadores terão "feito a cama" a Nagelsmann no Bayern

Jornal Bild aponta seis nomes que estavam contra o ex-técnico do Bayern. Cancelo apontado como um dos jogadores que não tinha uma boa relação com Nagelsmann

A saída de Julian Nagelsmann do comando do Bayern continua a dar que falar. A imprensa alemã dá conta, esta segunda-feira, de seis nomes dentro do clube que estariam contra o anterior treinador.

De acordo com o Bild, Sven Ulreich, devido à saída de Tapalovic, técnico de guarda-redes, Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo e Mané não tinham uma boa relação com o treinador. O nome do português não deixa de surpreender, uma vez que foram poucas as semanas de trabalho em conjunto. Ainda assim, o antigo jogador do Benfica não gostou de ser remetido, rapidamente, para a condição de suplente.

Numa conferência de imprensa, neste último domingo, Kimmich e Goretzka, pesos pesados do emblema de Munique, reagiram à mudança de treinador, afirmando que Nagelsmann não "perdeu o balneário" e que a equipa está em "todas as provas". Uma análise bem diferente em comparação com a que foi realizada pelos dirigentes bávaros.

Recorde-se que Thomas Tuchel, antigo treinador do Chelsea, já foi anunciado como o sucessor de Nagelsmann no Bayern de Munique.