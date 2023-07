Além de James Rodríguez, São Paulo também tenta Lucas Moura

Atacante brasileiro deixou o Tottenham e está sem clube. Dá prioridade à Europa, mas não tem propostas

O São Paulo poderá estar na iminência de apresentar James Rodríguez, mas não é o único nome de peso que o clube paulista tem em mente para reforçar o plantel. Lucas Moura, que está sem clube após deixar o Tottenham, também está na mira do São Paulo.

O médio-ofensivo/avançado de 30 anos está desde 2013 na Europa, entre PSG e Tottenham, e pretende continuar no Velho Continente.

O São Paulo está em contacto com o jogador há um mês e conhece as suas prioridades, que o próprio já manifestou publicamente. Contudo, com o tempo a passar e com Lucas Moura ainda sem clube, a esperança cresce no São Paulo.

Para facilitar a contratação de Lucas Moura, o São Paulo, onde se formou o atacante e começou a carreira profissional, pretende oferecer um contrato de curta duração. Desta forma, Lucas Moura poderia voltar à Europa a curto prazo sem qualquer entrave contratual.

Segundo o Globoesporte, Lucas Moura tem em mãos uma proposta do Monterrey, do México, mas nenhum convite relevante de clubes importantes da Europa. O mercado de transferências no Brasil fecha na quarta-feira, mas como Lucas Moura é um jogador livre, poderá ser inscrito mais tarde, a qualquer altura.