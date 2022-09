Além das saídas, Juventus prepara entradas de treinador e avançado

Segundo o Calciomercato, Luis Muriel pode chegar em janeiro para o ataque e no verão Gasperini para o banco

As críticas ao trabalho de Massimiliano Allegri sucedem-se e não só o futuro do treinador na Juventus está em risco, como o de alguns jogadores também. Mas não só de limpeza e saídas se fala no clube, também de entradas: segundo o Calciomercato, a Juve poderá contratar o avançado Luis Muriel já em janeiro e no verão será a vez de Gian Piero Gasperini, ambos da Atalanta.

Gasperini, curiosamente, é natural de Turim, e tem feito um trabalho notável na Atalanta, que exibe futebol ultra-ofensivo com resultados à vista. Quanto ao colombiano Luis Muriel, está em fim de contrato, o que pode precipitar a sua saída a meio da época.

De saída estarão jogadores como Di Maria, Alex Sandro e Cuadrado.