Alegado racismo no Cádiz-Valência: o que se sabe da polémica

Jogadores dos Valência abandonaram relvado após alegados insultos racistas contra Mouctar Diakhaby. A partida foi retomada, mas o central francês não regressou.

Nova polémica a envolver um alegado caso de racismo no futebol, desta feita na Liga espanhola: este domingo, o duelo entre Cádiz e Valência esteve interrompido durante cerca de 20 minutos na sequência de um suposto insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby, central da formação "che".

O caso levou os jogadores do Valência a abandonarem o terreno de jogo - com 1-1 no marcador -, seguidos dos atletas do Cádiz. Cerca de 20 minutos depois, os futebolistas das duas equipas regressaram ao relvado e, de acordo com o Valência, Diakhaby pediu aos companheiros de equipa para voltarem ao jogo.

O francês, por sua vez, não regressou: foi substituído por Hugo Guillamón, lançado por Javi Gracia aquando do reatamento do encontro. O Valência, através das redes sociais, alegou mesmo que Diakhaby "foi alvo de insultos racistas" e manifestou-se, naturalmente, "contra todo e qualquer ato" do género.

De referir que dois portugueses foram titulares no Valência: Thierry Correia e Gonçalo Guedes.