Alegado descontentamento de Mbappé teve uma "resposta" nas redes sociais

Craque francês publicou imagens das boas-vindas a Messi.

Nem só de Messi se fala no PSG. A alegada vontade de Mbappé em deixar o clube na próxima época, quando terminar contrato, tem feito correr muita tinta. Ainda esta quinta-feira o jornal italiano "Gazzetta dello Sport" garantia que o internacional francês não ficou satisfeito com a chegada do argentino ao plantel.

Talvez em jeito de resposta, Mbappé publicou nas redes sociais imagens com o astro ex-Barcelona. "Bem-vindo a Paris", pode ler-se.

"Toda a gente sabe o futuro do Mbappé, é jogador do PSG. É competitivo, tem mentalidade vencedora. Já o disse publicamente. Queria uma equipa competitiva e penso que não pode haver equipa mais competitiva do que esta. Não tem desculpas para não ficar", atirou Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, na conferência de apresentação de Messi, em jeito de recado.

O Real Madrid tem sido apontado de forma insistente como o próximo capítulo do jogador.