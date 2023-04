Alegadas frases racistas tramam Galtier: técnico pode acabar despedido

Técnico terá dito, no verão de 2021, quando orientava o Nice, que o seu plantel "não podia ter tantos negros e muçulmanos". Horas depois da notícia ter sido avançada, Galtier negou "com a maior firmeza" as acusações. Agora, a direção do PSG vai abrir um inquérito que pode terminar com o despedimento

Está, novamente, instalada a polémica no PSG. O clube parece não ter descanso e, esta quarta-feira, é o nome do treinador Christophe Galtier a surgir nas manchetes. A alegada frase de teor racista que o técnico já negou pode acabar em despedimento por parte do clube parisiense.

De acordo com o RMC Sport, Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, já abriu um inquérito interno. Caso se confirmem as acusações, Galtier acabará despedido ainda antes do final da época, garante o mesmo órgão.

Segundo o jornalista Romain Molina e o programa "After-Foot", Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice, acusou Galtier de ter utilizado palavras racistas e discriminatórias, em agosto de 2021.

"Christophe Galtier veio ao meu gabinete e respondeu que eu tinha de ter em conta a realidade da cidade, e que não podíamos ter tantos negros e muçulmanos no Nice. Ele disse-me que tinha de perceber que a equipa não correspondia à cidade ou ao que as pessoas pediam", escreveu Fournier, num e-mail enviado à INEOS, proprietária do Nice, no final da época passada, antes do técnico rumar ao PSG.

Entretanto, o treinador do emblema parisiense "contesta com a maior firmeza" as acusações de Julien Fournier, o seu antigo diretor desportivo no Nice. Ainda de acordo com o comunicado, Galtier "ficou chocado ao saber dos comentários insultuosos e difamatórios" relatados. Olivier Martin assegura que estarão "procedimentos legais" por vir.

Refira-se que o grupo de ultras do PSG já reagiu às notícias, exigindo a saída imediata de Christophe Galtier caso se confirmem as acusações.