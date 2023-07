Dani Alves vai a julgamento e alegada vítima será indemnizada em caso de condenação

O tribunal de Barcelona decretou uma indemnização de 150 mil euros para a denunciante caso o futebolista brasileiro seja condenado por violação, numa decisão que Dani Alves não contestou.

Dani Alves foi formalmente acusado de violação. A decisão da juíza encarregue do caso foi conhecida hoje, pelo que o brasileiro irá mesmo a julgamento pela alegada violação de uma jovem de 23 anos numa discoteca de Barcelona, na noite do último fim de ano.

Detido preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro, depois de ter sido acusado de ter violado uma mulher de 23 anos numa discoteca na noite de 30 de dezembro de 2022, Dani Alves terá ainda indemnizar a alegada vítima em 150 mil euros caso seja condenado.

O tribunal encarregue do caso decidiu esta segunda-feira iniciar os procedimentos para o julgamento do futebolista internacional brasileiro, de 40 anos, definindo a próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, como data para que sejam lançadas declarações iniciais acerca da investigação.

O magistrado aprovou ainda a prisão preventiva de Dani Alves e fixou o valor do montante que terá de pagar à denunciante caso seja condenado, devido a danos morais e psicológicos. A decisão não foi contestada pela defesa do lateral direito, que terá de comparecer em tribunal na quinta-feira.

Ainda não existe data para o arranque do julgamento, mas espera-se que se inicie no próximo outono, já que a juíza deu por terminada a fase de investigação do caso, abrindo-se agora a via criminal. Em caso de condenação, Dani Alves poderá enfrentar uma pena de até 12 anos de prisão.

