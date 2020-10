Alegada proposta do United por defesa do Dortmund deixou alemães "incrédulos"

Nico Schulz, lateral-esquerdo do Dortmund

Falhada a contratação de Jadon Sancho, os "red devils" ainda tentaram garantir outro alvo no Borussia.

Como tantas outras em anos anteriores, a "novela de verão" em redor do futuro de Jadon Sancho acabou por não dar em nada: o extremo inglês, cobiçado pelo Manchester United, permaneceu no Borussia Dortmund depois de o clube alemão ter rejeitado todas as ofertas dos "red devils".

Contudo, revela a ESPN, o emblema de Old Trafford tentou, à última hora, garantir um outro reforço junto dos germânicos: o lateral-esquerdo Nico Schulz, alternativa ao português Raphael Guerreiro no Signal Iduna Park.

A proposta, de acordo com o canal, foi... insólita. Apesar de não ser indiscutível para Lucien Favre, Schulz é internacional alemão e conta 27 anos, motivo pelo qual o Dortmund considerou "inacreditável" a alegada oferta do United: 1,1 milhões de euros pelo empréstimo do jogador.

Os responsáveis do Borussia recusaram e terão mesmo questionado a seriedade da equipa de mercad do histórico de Manchester.

Nico Schulz leva dois jogos realizados pelo Dortmund na presente temporada.