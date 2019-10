"Alcunha de 'Vale-tudo'? Era sinal de que estava a fazer bem as coisas"

Felipe recordou a alcunha que lhe foi atribuída pelo Benfica, garantido que se tratava de algo que lhe dava "mais força".

Aquando da passagem pelo FC Porto, Felipe era um dos jogadores que fazia aquecer os clássicos com o Benfica, com o clube da Luz e os adeptos encarnados a atribuírem-lhe a alcunha de Felipe 'Vale-tudo'. Agora ao serviço do Atlético de Madrid, o defesa brasileiro desvaloriza as críticas e garante que se tratava de algo que lhe dava "mais força".

"Chamavam-me isso, sim. Mas não me importava. Quando os adeptos do eterno rival te chama de tudo é sinal de que estás a fazer bem as coisas. Isso alimentava-me. Dava-me mais força, fazia-me sentir mais importante. Isso queria dizer que, para eles, me destacava. Na verdade, quanto mais diziam isso, mais força me davam", atirou Felipe, em entrevista ao diário espanhol As, falando também sobre as suas qualidades dentro de campo:

"Sou muito agressivo nos duelos aéreos e penso que adquiri isso ao jogar basquetebol. Joguei uns quatro anos, a nível amador, mas trabalhei muito o salto, a coordenação e penso que isso passou para o futebol. Ajudou a marcar a diferença. Depois, no Bragantino, refinei isso, era o que mais me pediam. No Corinthians especializei-me como jogador importante nos duelos aéreos", acrescentou o ex-FC Porto.