Alba aborda casos de Neymar e Pedri e sobre Messi atira: "É, de longe, o melhor do Mundo"

Lateral comentou vários assuntos da atualidade, olhou para as figuras do passado do Barcelona e projetou o futuro em Camp Nou

Figura do Barcelona e da seleção espanhola, Jordi Alba não se coibiu de comentar vários assuntos da atualidade futebolística. Um dos novos capitães de La Roja tocou num dos temas sensíveis em Camp Nou: a saída de Messi para o PSG.

"Não foi fácil para ele e para mais ninguém, depois de tantos anos em Barcelona, ir para Paris. É difícil vê-lo com outra camisola. Não há dúvida de que ele é, de longe, o melhor do mundo. Ainda lhe resta muito futebol", afirmou, em entrevista ao programa 'El Larguero'.

Sobre Neymar, uma das figuras do Barcelona na segunda década do século, Alba garantiu que sempre respeitou a decisão do colega em ir para Paris, apesar de considerar que o internacional brasileiro estaria melhor em Camp Nou.

"Foi fundamental em Barcelona. O trio que ele formou com Luis Suárez e Messi nunca mais será visto. Eu teria ficado em Barcelona, estávamos a ganhar todos os títulos, mas a decisão foi dele", referiu.

Quanto a Pedri, a nova estrela da companhia em Barcelona, Alba destacou as parecenças com uma outra grande figura dos catalães: Andrés Iniesta.

"Faz-me lembrar muito o Iniesta. Andrés foi um dos que me entendeu melhor em campo. Iniesta é único. Pedri tem semelhanças com Andrés, mas parece que joga na primeira divisão há muito tempo. É espantoso vê-lo jogar", elogiou.