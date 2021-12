Alavés e Levante afastados da Taça de Espanha por equipas do terceiro escalão

Alavés está fora da Taça do Rei

Redação com Lusa

Linares e Alcoyano causaram sensação.

Os primodivisionários Alavés e Levante foram surpreendidos nas deslocações aos terrenos do Linares e do Alcoyano, da terceira divisão espanhola de futebol, sendo afastados na segunda eliminatória da fase final da Taça de Espanha.

Jon Etxaniz (19) e Nando Copete (73) deram a vitória ao Linares sobre o Alavés (2-1), que marcou o seu único golo por intermédio de Mamadou Sylla (67), e a derrota confirmou o mau momento que atravessam os bascos, que são 17.º classificados na 'La Liga', logo acima da "linha d"água".

Pior ainda está o Levante, que é o 20.º e último classificado do campeonato e também se viu arredado da Taça, ao perder nos penáltis na visita ao Alcoyano, após empate a três bolas no final do prolongamento.

O marroquino Mourad El Ghezouani bisou, aos cinco e 44 minutos, e Carlos Blanco marcou o terceiro da equipa da casa aos 55 (e a grande penalidade decisiva), enquanto Dani Gomes, também com dois golos (23 e 68) e o experiente Roberto Soldado (61) fizeram os golos do Levante.

Já o Celta de Vigo e o Espanhol confirmaram o estatuto de favoritos frente ao FC Andorra e ao Cristo Atlético, respetivamente, mas com vitórias "apertadas", ambas por 2-1.

José Fontán abriu a contagem para os galegos, aos 14 minutos, com o FC Andorra, da terceira divisão, a empatar aos 39, por Vilanova, e só perto do final do prolongamento é que Santi Mina deu a vitória ao Celta de Vigo (118).

O Cristo Atlético, do quarto escalão, fez a "vida negra" ao Espanhol e esteve em vantagem no marcador desde os seis minutos, graças a Alfredo Sualdea, mas a formação catalã, que segue em nono lugar na 'La Liga', deu a volta na segunda parte através do chinês Wu Lei (46) e de Sergi Goméz (86) e apurou-se para os 16 avos da competição.