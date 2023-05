Alarmes por Bellingham: médio pode falhar reta final da Bundesliga

Problemas no joelho surgem quando nos aproximamos das duas últimas jornadas da competição. Dortmund está a um ponto do líder Bayern

Jude Bellingham está a preocupar os responsáveis do Dortmund. O médio não tem treinado com a equipa e é dúvida para as duas últimas rondas da Bundesliga, especialmente para a próxima.

O internacional inglês está a apresentar queixas num dos joelhos. Não tem treinado esta semana, segundo o jornal Bild, e o departamento médico tenta, agora, recuperá-lo para a visita ao terreno do Augsburgo, a primeira de duas finais para o Dortmund.

Recorde-se que o Dortmund está a um ponto do líder Bayern, quando faltam disputar apenas duas jornadas da Bundesliga. Os bávaros tentam um 11º título consecutivo.