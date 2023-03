Alarmes em Madrid: Benzema sofre oitava lesão da época

Desta vez, o avançado francês está com queixas no tornozelo. À partida, recuperará para uma próxima semana que promete ser muito importante para o Real Madrid: receção ao Liverpool, na segunda mão dos oitavos da Champions, e ida a Camp Nou, no clássico espanhol

A condição física de Karim Benzema começa a preocupar seriamente os responsáveis do Real Madrid. No início de março, o francês parece ter sofrido a oitava lesão da época, quando estamos a alguns dias de uma semana muito importante para o futuro dos merengues.

O avançado não se treinou com queixas no tornozelo e, assim, deve falhar a receção ao Espanhol, marcada para este fim de semana e referente à 25ª jornada de La Liga.

É já o oitavo problema físico sofrido por uma das figuras da equipa desde o início da época. Para além do tornozelo, o avançado já se queixou do joelho, de sobrecarga muscular e da perna esquerda.

Os novos problemas do jogador surgem dias antes de uma das semanas mais importantes da época para o Real Madrid, que recebe o Liverpool, na segunda mão dos oitavos da Champions, antes de ir a Camp Nou enfrentar o Barcelona.