Alarme central em Barcelona: Xavi só deve ter um central até ao Mundial

Eric García e Koundé lesionaram-se na visita a Valência. Araújo está de baixa e Christensen também. Piqué é o único disponível e terminou ao lado do lateral Marcos Alonso

A visita ao terreno do Valência não trouxe só coisas boas ao Barcelona, como três pontos conquistados em cima da hora. Xavi viu mais dois centrais saírem lesionados e, neste momento, o técnico dos catalães conta apenas com Piqué para o centro da defesa.

Titulares na partida do Mestalla, Eric García e Jules Koundé saíram lesionados. Araújo, que vai falhar o Mundial, é uma baixa já confirmada e Andreas Christensen também está a contas com problemas físicos, ainda que haja alguma esperança que possa recuperar.

Caso o dinamarquês não fique a 100 por cento antes do Mundial do Catar e caso se confirmem as lesões de Eric García e Jules Koundé, o Barcelona medirá forças com Viktoria Plzen, Almeria e Osasuna apenas com Piqué, que terminou a partida deste sábado ao lado do lateral Marcos Alonso, como único central disponível.