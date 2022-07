Alan Shearer presenciou incêndio no Algarve: "Nunca vi nada assim"

Antigo avançado inglês está a passar férias na Quinta do Lago, no Algarve.

Alan Shearer, ex-avançado do Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle, viveu de muito perto um dos grandes incêndios no Algarve. Num vídeo a que o jornal britânico Mirror teve acesso, vê-se e ouve-se o espanto do antigo internacional inglês.

"Isto é inacreditável... nunca vi nada assim, está tudo a arder. Esta é a rotunda perto da casa de Gareth Southgate [selecionador inglês]. Jesus Cristo, alguém precisa de vir aqui rapidamente", atirou o atual comentador desportivo.

Sherarer está a passar férias na Quinta do Lago, em Almancil.