Alan Ruiz, ex-Arouca, muito perto do regresso ao futebol brasileiro

Alan Ruiz com a camisola do Arouca

Médio argentino está na lista do Sport Recife.

Alan Ruiz está perto de se tornar reforço do Sport Recife, emblema do segundo escalão brasileiro. O médio argentino de 29 anos terminou contrato com o Arouca, onde foi uma das principais peças no percurso que terminou com o quinto lugar e consequente apuramento europeu.

De acordo com o GloboEsporte, é de esperar que Ruiz chega esta semana ao Brasil, onde esteve em 2014, então ao serviço do Grémio.

O Sport Recife ocupa atualmente o terceiro lugar da Série B brasileira, com 24 pontos em 11 jogos, menos um do que o líder Novorizontino, que totaliza 26.