Alan Pardew deixa CSKA Sofia após adeptos insultarem e atirarem bananas a jogadores

Treinador inglês deixou o comando técnico da equipa búlgara.

Alan Pardew, treinador que já orientou clubes como Newcastle e Crystal Palace na Premier League, deixou o comando técnico dos búlgaros do CSKA Sofia, devido a insultos racistas dirigidos a quatro jogadores do clube, por parte de um grupo de adeptos, anunciou a "Sky Sports".

Os jogadores terão sido alvos de insultos racistas durante o jogo frente ao Botev Plovdiv, a 19 de maio, tendo mesmo chegado a ser atingidos por bananas. Os incidentes aconteceram uma semana depois de o clube ter perdido a final da Taça da Bulgária para o rival Levski Sofia.

"Foi um privilégio para mim ter feito parte deste clube. Infelizmente, o meu tempo aqui acabou. Os acontecimentos antes e depois do jogo com o Botev foram inaceitáveis no meu ponto de vista, assim como do ponto de vista do meu assistente Alex Dyer e dos nossos jogadores, que decidiram jogar por lealdade para com o clube. Este pequeno grupo de adeptos racistas organizados, que tentaram sabotar o jogo, não são os adeptos da equipa da qual eu quero estar à frente", afirmou Pardew aos meios de comunicação do CSKA Sofia.