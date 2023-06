Alain Giresse deixa o comando da seleção do Kosovo

Treinador francês e federação do Kosovo chegaram a um acordo para a saída, após a derrota de segunda-feira contra a Bielorrússia

O Kosovo perdeu na segunda-feira contra a Bielorrússia, na fase de qualificação para o Euro'2024, e esta terça-feira a federação anunciou a saída de Alain Giresse do comando técnico.

Com 70 anos, o outrora jogador de alto nível de Bordéus, Marselha e seleção de França, deixa o Kosovo com apenas quatro vitórias em 14 desafios. O Kosovo ocupa o quinto posto do Grupo I, com três pontos.

Giresse já passou pelas seleções de Tunísia, Mali, Senegal, Gabão, Geórgia, assim como pelos clubes FAR Rabat e Toulouse.