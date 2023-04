Alaba sofre lesão em Londres: eis o tempo de paragem estimado

Central austríaco saiu ao intervalo na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Pequena rotura na perna direita deve obrigar a paragem de duas semanas

David Alaba vai ser baixa para o Real Madrid nas próximas duas semanas. O internacional austríaco lesionou-se na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante do Chelsea.

Sofrendo uma pequena rotura na perna direita, Alaba, que foi titular e saiu ao intervalo, deverá ser baixa nos próximos quatro jogos do Real Madrid (Celta de Vigo e Almería em casa, Girona e Real Sociedad fora). Deverá regressar, ainda assim, a tempo da final da Taça do Rei, diante do Osasuna.

Recorde-se que, no final da primeira semana de maio, o Real Madrid joga a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Manchester City, no Santiago Bernabéu.