Alaba explica o terceiro lugar de Benzema no The Best: "Não depende só de mim"

David Alaba sentiu a necessidade de recorrer às redes sociais para explicar as votações nos prémios The Best. O austríaco colocou Karim Benzema, colega de equipa no Real Madrid, atrás de Messi e Mbappé, mas explicou o porquê.

"Em relação ao prémio FIFA The Best: a seleção nacional austríaca faz esta votação em conjunto, não depende só de mim. Toda a gente na equipa pode votar e é assim que as coisas são decididas. Toda a gente sabe, especialmente o Karim [Benzema], a admiração que tenho por ele e pelas suas exibições, e digo frequentemente que, para mim, ele é o melhor avançado do Mundo. E ainda acho isso, sem qualquer dúvida", referiu.

Recorde-se que Lionel Messi venceu o prémio de melhor jogador do ano pela sétima vez, numa distinção agora denominada como The Best.