Al Taawon, de José Gomes, empata e segue no 12.º lugar na Arábia Saudita

O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, empatou esta sexta-feira 1-1 na receção ao Al Fateh, na 23.ª jornada da Liga saudita, em jogo com três expulsões.

A jogar em casa, o Al Taawon chegou à vantagem aos 27 minutos, com um golo do egípcio Mostafa Fathi, mas a equipa forasteira chegou ao empate aos 36, por intermédio do Al Buraikan.

A equipa de José Gomes ficou depois reduzida a nove elementos, por expulsões de Al Sabhi, aos 45+4, e do cabo-verdiano Zé Luís, antigo jogador de Gil Vicente, Braga e FC Porto, aos 49. Já o Al Fateh terminou com menos um, com Batna a ser expulso aos 70.

Com este empate, o Al Taawon está em 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Al Fateh é sétimo, com 28.