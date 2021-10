Al Taawon, de José Gomes, alcança primeira vitória na Liga saudita

O Al-Taawon venceu este sábado na receção ao Abha, por 2-0.

O Al-Taawon, treinado pelo português José Gomes, alcançou este sábado a sua primeira vitória na I Liga saudita de futebol, ao vencer na receção ao Abha, por 2-0, na 10.ª jornada, mas mantém-se no último lugar da classificação.

A grande figura do jogo foi o avançado camaronês Leandre Tawamba, autor dos dois golos da equipa de José Gomes, o primeiro aos 10 minutos, e o segundo, já em período de compensações, aos 90+4.

Com este triunfo, o Al-Taawon, que somou até agora uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, mantém o lugar de lanterna-vermelha, com sete pontos, numa prova liderada pelo Damac, com 21 pontos, seguido do Al-Ittihad, com 20, e do Al Shabab, com 18.