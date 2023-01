O Al Nassr lidera o campeonato saudita com 26 pontos, mas menos um jogo que o Al Shabab (25 pontos), que hoje perdeu.

O Al Nassr joga apenas amanhã, mas esta quinta-feira teve uma boa notícia. O Al Shabab perdeu (2-1) em casa do Al Wehda e continua no segundo lugar, com 25 pontos, mas pode ver a equipa de Cristiano Ronaldo descolar.

A formação orientada por Rudi Garcia está no primeiro lugar, com 26 pontos, e amanhã (15h00) defronta o Al-Tai, de Pepa.

Ainda sobre o Al Shabab, Carlos Jr., ex-Santa Clara, marcou primeiro, mas o Al Wehda deu a volta com dois golos no segundo tempo.

O defesa-central ex-Académica e Moreirense Iago Santos foi titular pela equipa que tem os conhecidos Banega, Krychowiak e Santi Mina (todos eles titulares).