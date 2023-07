Al Shabab faz proposta por dupla do Atlético de Madrid

Morata e Carrasco na mira do clube saudita

O Al Shabab, da Arábia Saudita, fez propostas ao Atlético de Madrid para contratar Morata e Carrasco, adianta o "Arriyadiyah".

Na publicação, o príncipe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, membro dourado do Al Shabab, revelou as mencionadas propostas pelos dois jogadores.

"Sim, equacionámos o nome de Morata e estamos à espera do fecho deste negócio o mais rápido possível, e quanto a Carrasco, o desejo é grande e claro da parte do jogador de se juntar ao Al Shabab e ao seu grande projeto num futuro próximo, bem como da nossa parte. É um dos nossos principais objetivos, e esperamos que termine no que aspiramos, e os adeptos devem saber que podemos preparar uma equipa inteira em dois dias", afirmou.

Refira-se que Morata é muito pretendido também em Itália, estando a ser disputado por Juventus, Milan, Inter e Roma.