Al-Sadd reage em comunicado ao interesse do Barcelona em Xavi

Xavi tem sido associado ao clube espanhol, que esta semana despediu Ronald Koeman

Al-Sadd emitiu uum comunicado, publicado nas suas redes sociais, recordando que Xavi, associado nos últimos dias ao Barcelona, tem um contrato por mais dois com o clube árabe.

O treinador "está completamente concentrado na sua equipa", de acordo com os meios de comunicação oficiais do clube do Catar.