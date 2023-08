Al Rayyan de Leonardo Jardim contrata o goleador do Corinthians

Róger Guedes leva 21 golos em 2023 e já não joga mais nos brasileiros. Vai assinar pelo Al Rayyan

Leonardo Jardim assegurou mais um reforço para o ataque do Al Rayyan, do Catar: o avançado brasileiro Róger Guedes, goleador do Corinthians.

O avançado de 26 anos já marcou 21 golos esta época e não joga mais pelos brasileiros. Os valores da transferência ainda não são conhecidos, mas o Corinthians detém apenas 40% do passe.

O Al Rayyan já contratou para o ataque Rodrigo Moreno, Gabriel Pereira e Sofiane Boufal.

"É lógico que ouvimos as propostas, mas isso deixo nas mãos dos meus empresários. Tem o meu 'sim', tem o 'sim' da minha família, do meu clube e dos meus empresários. Então, vamos resolver o que vai ser melhor para o clube na hora certa", disse Róger Guedes que, fora do Brasil, já atuou no futebol chinês.