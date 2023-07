Experiente defesa brasileiro a caminho do clube do Catar

O Al-Rayyan, clube do Catar orientado por Leonardo Jardim, está prestes a contratar o defesa brasileiro Thiago Mendes, do Lyon.

Thiago Mendes, defesa de 31 anos do Lyon, já jogou no Lille, no São Paulo e no Goiás.

O Lyon vai encaixar de quatro a cinco milhões de euros com a venda do jogador, depois de ter pago, em 2019, 25 milhões ao Lille.