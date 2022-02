Al-Raed, de João Pedro Sousa, continua sem vencer na Arábia Saudita

O Al-Raed continua sem vencer sob o comando do treinador português João Pedro Sousa no campeonato da Arábia Saudita, tendo este sábado perdido no reduto do Damac (3-2), num jogo em que desperdiçou dois penáltis.

João Pedro Sousa chegou ao Al-Raed no início do mês, mas, em três jogos, ainda não consegui vencer, com duas derrotas, com o Al Tawoon e hoje com o Damac, e um empate, diante do Al-Faisay, que, entretanto, despediu o também luso Daniel Ramos.

Hoje, em jogo da 22.ª jornada, em casa do Damac, quarto, o Al-Raed não aproveitou o facto de o adversário estar reduzido a 10 unidades a partir dos 30 minutos, e falhou duas grandes penalidades ainda na primeira parte, aos 45+3 e 45+7, quando o resultava estava em 2-1.

O Damac, quarto no campeonato, marcou aos 27 minutos, antes da expulsão de Antolic, aos 30, e o Al-Raed ainda empatou pelo herói português do Euro'2016 Éder, aos 36, antes de novo golo da equipa da casa pelo ex-vimaranense Soudani, aos 39.

Na segunda parte, El Berkaouim que tinha falhado as duas grandes penalidades, fez o 2-2, aos 46 minutos, mas o Damac ainda chegou à vitória nos descontos, por Vittor, aos 90+5, já após a expulsão de Rene na equipa de João Pedro Sousa, que segue no oitavo lugar, após 22 jornadas.