Al Raed, de João Pedro Sousa, acentua crise de vitórias

O Al Raed, treinado pelo português João Pedro Sousa, perdeu, este sábado, em casa com o Al Nassr por 3-0, na 27.ª jornada da Liga saudita, somando o quarto encontro seguido sem vencer.

Perante o terceiro classificado do campeonato saudita, a equipa do técnico português não conseguiu responder aos tentos de Al Ghanam, aos oito minutos, do brasileiro ex-Benfica Talisca, aos 75, e do argentino Martínez, aos 90.

O português Eder, campeão europeu com a seleção em 2016, entrou aos 78 minutos na equipa da casa, mas não conseguiu evitar o quarto jogo seguido sem vencer, e a terceira derrota nessa senda.

No campeonato, e apesar do 10.º lugar entre 16 equipas, o Al Raed soma 30 pontos ao cabo de 27 jornadas, apenas dois acima da zona de despromoção.