Al Nassr terá apresentado proposta de 43 milhões por avançado francês

O Bayer Leverkusen já terá nos seus escritórios uma proposta do Al Nassr por Moussa Diaby. 38 milhões de euros no imediato e mais cinco mediante a concretização de objetivos.

Moussa Diaby, avançado francês do Bayer Leverkusen, também é alvo dos milhões do Al Nassr e, de acordo com o portal Foot Mercato, os sauditas apresentaram, este domingo, uma proposta no valor de 38 milhões de euros, mais cinco mediante o cumprimento de certos objetivos desportivos.

O extremo, de 24 anos, deu nas vistas nos alemães e terá também o Aston Villa entre os interessados, tal como o Nápoles.

Diaby fez a formação no PSG e está há quatro temporadas no Bayer Leverkusen. Soma nove internacionalizações pela seleção de França.