Al Nassr negocia transferência de Sadio Mané no Algarve

Extremo senegalês não tem garantia de minutos no Bayern e poderá estar em vias de se juntar a Luís Castro e Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

Um representante de Sadio Mané encontra-se no Algarve, mais concretamente no hotel Pine Cliffs, a negociar uma transferência do extremo senegalês do Bayern para o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, que se encontra a estagiar na região, tendo um jogo particular marcado com o Benfica às 20h30.

A informação chega do jornal The Athletic, que menciona uma reunião entre um representante do extremo, de 31 anos, e Goran Vucevic, diretor desportivo do clube saudita.

Mané chegou a Munique no verão do ano passado, deixando 32 milhões de euros nos cofres do Liverpool. Depois de uma época de estreia desapontante, em que apontou 12 golos e seis assistências em 38 jogos, o extremo já foi avisado por Thomas Tuchel de que não terá garantia de minutos na próxima época.

"Nós temos uma constelação que torna as coisas muito difíceis para Sadio. O jogador também sabe disso. Mané tem contrato, quer ficar e nós respeitamos isso. Mas este é apenas o primeiro dia de treino e muitas coisas podem acontecer no futebol", atirou, na altura, o treinador do Bayern.