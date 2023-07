Al Nassr negoceia rescisão com Pity Martínez para abrir uma vaga de estrangeiro

O clube de Luís Castro e Ronaldo supera os oito estrangeiros permitidos e tem a contratação de Sadio Mané quase concluída. Pity Martínez poderá rumar ao River Plate

O Al Nassr, orientado por Luís Castro e onde atua Cristiano Ronaldo, está a negociar a rescisão com Pity Martínez, atacante argentino que esteve grande parte da época passada lesionado (rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 17 de fevereiro). O River Plate pretende o jogador e na Argentina é dado como o destino do avançado de 30 anos.

A liga saudita apenas permite a inscrição de oito estrangeiros por cada clube (estão a negociar o aumento para número superior a dez), o que pode travar o ataque massivo dos clubes daquele país a jogadores do mercado europeu.

Neste momento o Al Nassr ultrapassa os oito permitidos e tem a contratação de Sadio Mané, do Bayern Munique, prestes a ser finalizada.

A solução passa por saídas. KIm Jin-Su não vai renovar e vai comprometer-se com o Jeonbuk Hyundai, onde já esteve emprestado nos últimos dois anos e meio. Masharipov pode também ter guia de marcha.

Luiz Gustavo, Rossi e Álvaro González já saíram, e nesta altura o Al Nassr conta com Ronaldo, Talisca, Brozovic, Seko Fofana, Masharipov, Pity Martínez, Kim Jin-Su, Alex Telles, Konan e Ospina.