Al Nassr já trabalha no Algarve, num luxuoso centro de treinos

Num luxuoso centro de alto rendimento próximo de Albufeira, o técnico assinou, deu palestra ao grupo e em seguida orientou, de largo sorriso na face, a primeira sessão de treinos nos sauditas.

Já não havia dúvidas quanto ao nome do treinador do Al Nassr para a temporada de 2023/24, mas o clube saudita oficializou, ontem, o negócio: é Luís Castro quem vai comandar o plantel que conta com Cristiano Ronaldo como figura principal, com um contrato válido por duas épocas, a terminar em junho de 2025.

O anúncio demorou mais tempo do que o esperado porque o treinador quis primeiro resolver todos os pormenores relativos à sua ligação anterior com os brasileiros do Botafogo, o que ficou ontem desbloqueado, permitindo então a oficialização do novo vínculo. O Al Nassr encarregou-se também do pagamento da cláusula de rescisão que Castro tinha com o emblema do Rio de Janeiro, na ordem dos dois milhões de euros. Além desse montante, os sauditas terão encargos anuais de cerca de seis milhões com o staff técnico português que vai acompanhar o treinador.

E, depois de assinar o novo contrato, Castro começou desde logo a trabalhar, iniciando o dia de ontem com uma palestra de apresentação ao grupo, numa das salas do empreendimento algarvio de luxo onde o Al Nassr está a estagiar desde o início desta semana.

Nas instalações que se situam nas imediações da Praia da Falésia, a cerca de 10 quilómetros de Albufeira, o Al Nassr esteve instalado nos primeiros dias apenas com os jogadores sauditas que compõem o plantel, mas já na última quarta-feira começou a trabalhar um dos estrangeiros mais cotados do grupo: o brasileiro Anderson Talisca, antigo médio do Benfica que foi o melhor marcador da equipa na época passada, com 21 golos em 27 encontros realizados. Cristiano Ronaldo, que foi o segundo melhor, com 14 tentos em apenas 19 jogos, teve autorização para se juntar mais tarde, prevendo-se que o faça já após o primeiro jogo de preparação, a ter lugar no dia 10 (segunda-feira) diante do Alverca, no Estádio Municipal de Albufeira. Os bilhetes já estão à venda e custam 15 euros. O croata Marcelo Brozovic, que é o reforço mais mediático conseguido até agora neste defeso, também deve chegar na mesma altura.

Centro de rendimento em estreia permite sossego

Com Talisca e os restantes sauditas, Castro orientou também ontem a primeira sessão de treinos, com forte dinamismo, conforme foi visível nas imagens disponibilizadas pelo clube.

Na Praia da Falésia, o Al Nassr está mesmo a estrear o centro de alto rendimento Pine Cliff Resort Football Center, anexo às instalações com o mesmo nome, e que são pertença do Al-Bahar Investment Group, empresa oriunda do Kuwait.

O centro inclui um campo de futebol de onze e um outro de futebol sete, ambos certificados pela FIFA, bem como dois balneários, um ginásio privado e uma área para armazenamento de material.

As instalações albergam 818 quartos, com o Al Nassr a ocupar 60 deles durante três semanas. Segundo a organização, o local foi escolhido, entre outras razões, por garantir a total privacidade dos jogadores, com um corpo de segurança eficaz que não vai permitir aproximação de curiosos.